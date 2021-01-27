الرشيد يستأنف ترويج قروض البناء البالغة 50 مليون دينار

2021/01/27 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

اعلن مصرف الرشيد، امس الثلاثاء، استئنافه ترويج منح قروض البناء التي تصل الى 50 مليون دينار كحد اعلى للمواطنين، في حين باشر مصرف الرافدين، منح قروض 25 مليون دينار للمحال التجارية.

وذكر بيان للمصرف، ان “التعليمات تضمنت تقديم اجازة بناء في حالة البناء واضافة البناء اصولية لا تقل مدة نفاذها المتبقية عن (8) اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الحصول على القرض “.

واضاف، أن “مدة القرض تبلغ 15 عاما اعتبارا من تاريخ وضع الدفعة الاولى تحت تصرف المواطن المقترض”.

في تلك الاثناء، وجه مصرف الرافدين، فروعه في بغداد والمحافظات بمنح قروض بمبلغ 25 مليون دينار للمحال والمهن الأخرى .

واشار بيان للمصرف، الى أنه “ تماشياً مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة ودعماً للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة ، فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينا”.

وتابع، أن “المصرف دعا المواطنين أصحاب المحال والمهن الأخرى على اختلاف أنواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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