جواز عراقي جديد

2021/01/27 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: طه حسين

قال مدير شؤون الجوازات اللواء أحمد عبد الستار، لـ”واع”: إنه “ ستتم مباشرة العمل على إصدار الجواز العراقي الجديد في النصف الثاني من العام الجاري”.

وأضاف، ان “الجواز الجديد يحمل مواصفات دولية كما يتضمن شريحة (سيم كارت)”، مؤكداً انه “تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على إكمال جميع المواصفات بعد وصول الطابعات والبرامج اللازمة”. وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي، قد أكد في وقت سابق العمل على تغيير الجواز العراقي بمواصفات دولية تليق بوضع العراق ومكانته.

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