البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

2021/01/27 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس النواب التونسي، الثلاثاء، على منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ضمن التحوير الحكومي، الذي كان أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، في 16 يناير الجاري.

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