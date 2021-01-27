حصيلة كورونا العالمية تتخطى 100 مليون إصابة

2021/01/27 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطّى عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم 100 مليون إصابة، منذ أن ظهر الوباء للمرة الأولى في الصين، نهاية عام 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، مساء الثلاثاء، استناداً إلى بيانات وطنية رسمية.

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