معسكر إماراتي لمنتخب العراق الشهر المقبل

2021/01/27 | 05:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

يدخل المنتخب الوطني العراقي بمعسكر تدريبي خارجي في مدينة دبي ضمن إطار تحضيراته للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس إن المنتخب الوطني سيدخل معسكرا بين 12 و21 من الشهر المقبل.

وأكد أن مدة المعسكر المحددة لن تؤثر على مباريات الدوري «لأنها ستكون بفترة التوقف ما بين المرحلتين»، بحسب تصريحاته.

ولفت إلى أن «المعسكر تم تحديد موعده بالتنسيق مع لجنة المسابقات في اتحاد الكرة».

وأشار إلى أن المعسكر من المؤمل أن يشهد مباراة ودية واحدة لم يعلن عن طرفها الثاني بعد.

وأوضح: «أما مباراة أذربيجان ما زالت مجرد حديث ولم يكن هناك اتفاق رسمي حولها والأمر سيحسم بعد إعلان الشركة المنفذة للمعسكر عن المباراة الودية».

يشار إلى أن منتخب العراق سبق أن دخل معسكرا تدريبيا في دبي وخاض مباراة ودية مع المنتخب الإماراتي انتهت بالتعادل السلبي.

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