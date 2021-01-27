نقل السيناتور المكلّف بترؤس محاكمة ترامب إلى المستشفى

2021/01/27 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدّث باسم عضو مجلس الشيوخ الأميركي باتريك ليهي أنّ السناتور الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاماً والمكلّف ترؤّس المحاكمة البرلمانية للرئيس السابق دونالد ترامب شعر الثلاثاء بإعياء نقل على إثره إلى المستشفى حيث وُضع تحت المراقبة "في إجراء احترازي".

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