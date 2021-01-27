الكاظمي لرئيس شركة «توتال»: ماضون بتوفير بيئة مناسبة للعمل والاستثمار

2021/01/27 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، مع رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه، سبل توسعة عمل واستثمارات الشركة في مجال الطاقة بالبلاد، فيما أكد مضي العراق بتوفير بيئة صحية للعمل والاستثمار. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «الكاظمي استقبل رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه، والوفد المرافق له».

وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير عمل الشركة في العراق، وتوسعة استثماراتها لاسيما في قطاع الطاقة و خصوصا النفط والغاز».

وأكد الكاظمي أن «الحكومة ماضية قدمًا في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الإستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص»، مبينا أن «هذا التوجه هو جزء أساس في سياسة العراق بالإنفتاح اقتصاديا تجاه شركائه الدوليين مثل فرنسا». من جانبه، أوضح بويانيه «رغبة شركة توتال وتطلّعها الى المزيد من التعاون والشراكة مع العراق، خصوصًا بعد التسهيلات، والتحسّن الذي أحدثته الحكومة الحالية على عموم المناخ الاستثماري في العراق».

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