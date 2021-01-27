2021/01/27 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قدّم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته، أمس الثلاثاء، إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة تتمتع بغالبية أقوى.وقالت الرئاسة الإيطالية في بيان إنّ ماتاريلا قبل الاستقالة و»يحتفظ بالحق في اتخاذ قرار (ما يجب القيام به بعد ذلك) ودعا الحكومة إلى مواصلة تصريف الأعمال» إلى حين تشكيل حكومة جديدة.



وأضاف ماتاريلا أنه سيبدأ جولة جديدة من المشاورات مع قادة الأحزاب لاستطلاع فرص المضي قدما بعد ظهر الأربعاء.



ويتوقع أن تستمر المناقشات حتى الخميس. ويأمل كونتي (65 عاما) أن يحظى بتكليف من الرئيس ماتاريلا، سيكون الثالث منذ العام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وفق وسائل الإعلام الايطالية.



وكانت الأزمة السياسية بدأت مع سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (2014-2016) حزبه الصغير «إيطاليا فيفا» من الائتلاف الحاكم في 13 كانون الثاني بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية وخطط كونتي للانفاق الاقتصادي.



ويشارك حزب «إيطاليا فيفا» في الحكومة منذ صيف العام 2019 مع الحزب الديموقراطي (اليسار الوسط) وحركة 5 نجوم ( شعبوية)، مع دعم أحزاب صغيرة في البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مداولات مشحونة.. رئيس الوزراء الإيطالي يقدم استقالته) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مداولات مشحونة.. رئيس الوزراء الإيطالي يقدم استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).