بعد اتصال مع بايدن.. بوتين يتقدّم بمشروع قانون لتمديد معاهدة

2021/01/27 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، بمشروع قانون إلى البرلمان يمدّد العمل لخمس سنوات بمعاهدة نووية رئيسية مع الولايات المتحدة تنتهي صلاحيتها الأسبوع المقبل.

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