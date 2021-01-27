اغتيال شيخ عشيرة عربية في كركوك

2021/01/27 | 07:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض شيخ عشيرة عربية في محافظة كركوك لعملية اغتيال على يد مجموعة من المسلحين.

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