استعداد روسي لتعزيز التعاون مع العراق بالمجالات كافة

2021/01/27 | 07:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ابدت روسيا الاتحادية استعدادها الدائم لتعزيز التعاون مع العراق بالمجالات كافة.وذكر بيان للسفارة الروسية ان :السفير ماكسيم ماكسيموف زار محافظة بابل واجتمع مع المحافظ حسن منديل السرياوي ورئيس غرفة تجارة بابل، الرئيس المناوب لمجلس الاعمال العراقي الروسي صادق هاشم الفيحان المعموري.واضاف : ان الجانبين ناقشا خلال المحادثات سبل تطوير وتعزيز التعاون في جميع مجالات ومع التركيز على التجاوز على العواقب السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الجديد.ونوه الجانب العراقي الى اهمية تنويع مجالات نشاط الشركات الروسية خاصة مع التركيز على تطوير الإنتاج الصناعي وتكرير النفط والزراعة وتربية الحيوانات والصيدلة مؤكدا اهمية إقامة تعاون أوثق بين دوائر الأعمال للبلدين.وشدد السفير الروسي بدوره على ضرورة مناقشة المقترحات العراقية في إطار الاجتماع التاسع للجنة الروسية العراقية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي الفني المزمع عقده في هذا العام.و أشار إلى استعداد الجهات الحكومية الروسية والشركات الخاصة لتنمية التعاون بين العراق وروسيا سواء على المستوى الاتحادي وبين المحافظات.وسلم المحافظ الدعوة للسفير ماكسيم ماكسيموف للمشاركة في مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية المقرر اقامته في اذار المقبل./انتهى3

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