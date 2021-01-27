2021/01/27 | 07:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن قد تراجع قرار سحب القوات الامريكية من العراق وأفغانستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/27 | 07:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن قد تراجع قرار سحب القوات الامريكية من العراق وأفغانستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن قد تراجع قرار سحب القوات الامريكية من العراق وأفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).