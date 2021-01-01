قوات الحشد الشعبي تحبط تعرضا لداعش في محافظة ديالى (صور)

2021/01/27 | 07:53 - المصدر: NRT عربية

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صد تعرض لداعش

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، بأن قوات اللواء الأول بالحشد تمكنت من إحباط محاولة تسلل لفلول داعش الى منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى.

وذكر بيان للمديرية نشر مساء أمس الثلاثاء، 26 كانون الثاني 2021، ان "مجموعة من عناصر داعش الإرهابي حاولت التعرض لاحدى نقاط الحشد الشعبي ومن ثم التسلل الى الشارع العام في المنطقة قبل ان يقوم مقاتلو اللواء الأول بمعالجة العناصر الإرهابية المهاجمة".

من جهتها أعلنت خلية الاعلام الامني، تدمير اوكار وعجلات وعبوات ناسفة لتنظيم داعش شرقي محافظة صلاح الدين، حيث جاء في بيان لها ان "قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها من خلال الفوج الثاني لواء مغاوير القيادة وفوج سوات مديرية شرطة صلاح الدين اللواء التاسع واللواء 22 واللواء 88 عمليات محور شرق دجلة حشد شعبي شرعت بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير منطقة العيث، لغرض فرض الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".

وأشارت إلى ان "القوات الأمنية تمكنت من تدمير 10 أوكار و3 عجلات وعبوة مسيطر عليها، كما انفجرت عبوتين ناسفتين خلال هذا الواجب على اثنين من الآليات دون تضحيات".

ر.إ

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