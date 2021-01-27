تقرير يكشف طرق التهريب الإيرانية للحوثيين ويتهم الحكومة اليمنية بتبييض الأموال

2021/01/27 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد خبراء أمميّون مكلّفون بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، في تقرير الثلاثاء، أنّ المتمرّدين الحوثيين حقّقوا خلال العام الماضي مكاسب ميدانية في حين انخرطت الحكومة في عمليات فساد بما في ذلك تبييض أموال.

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