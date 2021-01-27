وزير دفاع بايدن ربما يلغي قرار ترامب بسحب القوات من العراق وأفغانستان

2021/01/27 | 08:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تزايدت فيه المطالبات الشعبية وخاصة في العراق بطرد الاحتلال الامريكي، فقد تردد أن وزير الدفاع الأميركي الجديد ينوي الغاء قرار الرئيس الس...

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