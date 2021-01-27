2021/01/27 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف أعلن الرئيس محمود عباس في مرسوم صادر في 15 كانون الثاني/يناير الجاري عن إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل، والرئاسية في 31 تموز/يوليو المقبل، على أن تُعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية.



وطلب الرئيس عباس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات الفلسطينية: دوافعها، عقباتها وما هو المأمول منها؟ - ماهر الشريف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات الفلسطينية: دوافعها، عقباتها وما هو المأمول منها؟ - ماهر الشريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).