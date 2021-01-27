الحركة العمالية: في الثورة.. وخارج ذاكرتها - رؤوف عبد السلام

2021/01/27 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رؤوف_عبد_السلام في عام 2006 كانت آمال التغيير التي انطلقت في مصر قد تبدَّدت بالكامل، فنظام مبارك كان قد تمكَّن من محاصرة حركة التغيير الديمقراطي والسيطرة عليها، وحركة استقلال القضاة كانت تراجعت بشكل ملحوظ بعد معاقبة قادة القضاة، واستكمل النظام بالفعل الإجراءات اللازمة لتوريث الحكم عبر التجديد لمبارك وتعديل الدستور بما يسمح بانتقال السلطة لجمال مبارك، فيما جرت التغييرات والتعينات اللازمة في مؤسسات الدولة لإتمام ال ......





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