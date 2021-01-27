المرأة الأميركية في طريقها لقيادة بلدها والعالم

2021/01/27 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ما يتبادر إلى ذهن أغلب المتابعين العرب للحفل أن هؤلاء مجرد فنانات يباركن للرئيس الجديد فوزه كما يحدث في الدول العربية، ولكن الحقيقة مختلفة تماما، فهؤلاء ناشطات سياسيات رئيسيات في الحزب الديمقراطي"

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