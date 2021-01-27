المغرب يسجل 867 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

2021/01/27 | 08:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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سجلت وزارة الصحة المغربية، 867 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 867، مقابل 337 في بيانات الاثنين، لتصل إلى مستوى 467493 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 14483 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 15 وفاة جديدة جراء المرض خلال يوم، مقابل 22 الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8187 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 1351 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 444823 بمعدل تعاف بلغ 95.2%.

وبدأ المغرب بالفعل في توزيع جرعات اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" على مختلف المدن والمناطق لإطلاق حملة تطعيم هذا الأسبوع، بعد تسلمه مليوني جرعة من مصل شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المصنع في الهند.

ومن المتوقع أن تحصل المملكة غدا الأربعاء على 500 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية.

وطلب المغرب 66 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" بشكل عام لتطعيم 25 مليون شخص يشكلون أربعة أخماس من عدد سكان البلاد.

المصدر: وكالات

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