الزراعة: 10 ملايين دولار لدعم الفلاحين في ثلاث محافظات

2021/01/27 | 09:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأربعاء، تخصيص عشرة ملايين دولار لدعم الفلاحين في ثلاث محافظات.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، ان “الاتحاد الأوروبي ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم سيوزعان اليوم الأربعاء منحة نقدية بمبلغ عشرة ملايين دولار لدعم ومساعدة فلاحي محافظات ذي قار والبصرة وميسان”.وأوضح أن “المنحة تأتي ضمن الجهود الدولية لدعم الفلاحين والمزارعين ولتحفيز القطاع الزراعي فضلا عن تطوير الستراتيجيات والسياسات الزراعية على المدى الطويل”.

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