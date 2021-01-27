بعد انقطاعها في عهد ترامب.. بايدن يعيد علاقات واشنطن مع السلطة الفلسطينية

2021/01/27 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم إدارة بايدن العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية، بعد أكثر من عامين من قيام الرئيس السابق دونالد ترامب بقطعها نهائيا، مما يشير إلى عودة واشنطن إلى نهج أكثر تقليدية وعادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا لصحيفة نيويورك تايمز۔

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