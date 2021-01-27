الاعدام و الأرهاب وجهان لعملة واحدة في القتل وسفك الدماء !! - سمير نوري

2021/01/27 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_نوري بيان حول مصادقة برهم صالح بتنفيذ حكم عقوبة الإعدام بحق 340 شخصا !!صادق برهم صالح رئيس الجهورية العراقية على اعدام 340 شخصا بتهم الأرهاب الجنائية بعد الجريمة البشعة و الأرهابية التي وقعت في ساحة الطيران ببغداد والتي راح ضحيتها 32 شخصا و جرح 110 من العمال و اصحاب البسطيات في اكثر الاسواق ازدحاما في بغداد يوم الخميس 21-1-2021 وحسب تصريح من رئاسة الجمهورية فأن التصديقات جرت بعد تدقيق القضايا ......





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