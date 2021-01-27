عدنان درجال لـ(واع) : ودّيّة الكويت هي رسالة اطمئنان لاخواننا في الخليج

2021/01/27 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أبدى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ارتياحه عن انطباع وفد المنتخب الكويتي عن الأجواء المثالية التي شاهدوها في محافظة البصرة من خلال الجولات التي أجراها الوفد للاطلاع على البنى التحتية هناك .

وقال درجال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء،: إن" الوفد الكويتي سيوجّه رسالة اطمئنان الى كل اخواننا في مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد فيها جاهزية البصرة واستعدادها لاستضافة خليجي 25".

من جانب آخر أكد درجال أن" رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو أرسل اعتذاراً رسمياً عن الحضور للعراق في الوقت الحالي لأسباب طارئة اجبرته على عدم الخروج من سويسرا "، مبيناً أن" رئيس الفيفا وعد بزيارة الى العراق خلال هذا العام ".

وعن تواجد الجماهير في الملعب أكد درجال أن" الأمر حُسم ولا يوجد دخول للجماهير بسبب موافقة خلية الأزمة حفاظاً على صحة المواطنين"، لافتاً إلى أن" صحة شبابنا أهم بكثير من المباراة رغم أن أي لقاء من دون جماهير لايحظى بالجمالية المعهودة".

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