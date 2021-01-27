اليوم.. العراق يلاعب الكويت ودياً على “جذع النخلة”

2021/01/27 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداديواجه المنتخب الوطني بكرة القدم، نظيره الكويتي ودياً مساء اليوم على ملعب البصرة الدولي “جذع النخلة”.

وقال المدرب المساعد للمنتخب الوطني رحيم حميد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني اختتم تحضيراته مساء امس الثلاثاء استعداداً لمباراة اليوم، التي يسعى من خلالها الى تحقيق الفوز”.

واضاف أن “المباراة ستكون اشبه بالاحتفالية خاصة بعد عودة الكويت للعب على ارض العراق بعد فترة طويلة”، مبيناً ان “المدرب سيحاول الزج بالعناصر الشابة لتجربتهم في اللقاء”.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.



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