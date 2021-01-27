المرور تدعو اصحاب الدراجات النارية لتسجيلها

2021/01/27 | 09:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، دعوة لاصحاب الدرجات النارية الى تسجيلها في موقع الحسينية من دون حجز الكتروني.وقالت المديرية في بيان، أن “مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين وجه دعوة لاصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات ( التوك توك، الستوتة) بالتوجه الى مجمع التسجيل في الحسينية لتسجيل دراجاتهم وبدون […]

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