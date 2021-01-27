وفيات بريطانيا بكورونا فاقت خسائر المدنيين في الحرب العالمية الثانية

2021/01/27 | 09:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لصحيفة واشنطن تايمز الامريكية ، الاربعاء، ان بريطانيا تعاني في الوقت الحالي اسوأ خسائر في الارواح بين المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية بفارق كبير نتيجة تفشي وباء كورونا.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” بينما بلغ عدد ضحايا بريطانيا من المدنيين اعوام الحرب العالمية الثانية 70 الفا فان اعداد ضحايا فايروس كورونا في بريطانيا بعد ثلاثة ارباع القرن بلغ حوالي 100 الف وفاة فيما لاتزال هزيمة هذا الفايروس العنيف تحتاج الى المزيد من الوقت”.واضاف ان ” عدد الضحايا في بريطانيا التي يبلغ عدد سكانها بلغ 67 مليونا بلغ 100 الف شخص بينما الولايات المتحدة الاكثر تضررا من الفايروس بلغ عدد وفياتها اكثر من 420 الف شخص من بين 330 مليون نسمة “.وتابع انه ” لم تكن في ذلك أخبار تلفزيونية متداولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تتحدث عن الموت والعدوى والخداع ، ولم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لنظريات المؤامرة القائلة بأن الفايروس كله خدعة.ومع ذلك ، كانت هناك معاناة غير متناسبة في ذلك الوقت ، كما هو الحال الآن ، لأولئك الأقل حظًا في الحياة منذ البداية”.واشار التقرير الى ان ” صدى مثل هذه الصور في الجزر البريطانية يتردد الآن بقدر ما تقاوم طفرة خبيثة في فايروس كورونا ، مما يضع خدمة الصحة الوطنية تحت ضغوط شديدة لم تشهدها منذ إنشائها في عام 1948 “.انتهى/25 ض

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