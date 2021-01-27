تعديلات جديدة على قانون انتخابات مجالس المحافظات ونائب يتوقع موعد إجرائها

2021/01/27 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حدد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، محمود الكعبي، اليوم الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد تعليق عملها في عام 2019 خلال الاحتجاجات.

وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن لجنته "واللجنة القانونية النيابية اتفقتا على استكمال الإجراءات الشكلية لتقديم مقترح التعديل الثالث على قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وأضاف، أن "من أبرز معالم التعديلات الجديدة، اعتماد الدوائر المتعددة، واحتساب أعلى الأصوات بالسنة للفائزين، وعدد أعضاء مجلس المحافظة سيكون بعدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة من المحافظات".

وبيّن الكعبي، أن "هناك تقاربا وتشابها بين قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات تصل الى نحو 90%"، موضحا أن "أصل الخلاف بين القانونين يكمن في إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب".

وأشار إلى أن لجنته "اتفقت مع القانونية النيابية على تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية بعد الانتهاء من القراءة الأولى لقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بالتعاون مع مفوضية الانتخابات".

وكان مجلس النواب، قد صوّت في شهر تشرين الثاني من العام 2019 لصالح التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات، وأنهى بموجبه عملها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.

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