سعر صرف الدولار محلياً وأسعار النفط والذهب عالمياً

2021/01/27 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الاربعاء (27 كانون الثاني 2021)، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم.

وذكر المركز في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "سعر بيع الدولار أمام الدينار، لهذا اليوم، هو (146000)، وسعر شراء (145000)".

وأضاف: أن "سعر (100) يورو (121,26) دولار، (100) باوند استرليني بـ(137,45 ) دولار، (100) دولار بـ (73677) ليرة تركية".

واشار المركز الى ان "سعر برميل نفط الخام برنـت 56,06 دولار، وسعر برميل نفط الخام الامريكـي 53,00 دولار"، لافتا الى ان "سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1851,27$".

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