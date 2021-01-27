بعد طلبه تصنيفها منظمة إرهابية..

2021/01/27 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمحت جماعة، براود بويز، اليمنية المتطرفة إلى انها تدافع عن الحرية وتناضل ضد الطيغان، وذلك عقب مطالبة البرلمان الكندي بالإجماع تصنيفها منظمة إرهابية على غرار داعش والقاعدة، وفقا لما ذكرت مجلة "نيوزيوك" الأميركية على موقعها الإلكتروني.

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