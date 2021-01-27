2021/01/27 | 09:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: واشنطن ستراجع قرار سحب قواتها من العراق وأفغانستان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: واشنطن ستراجع قرار سحب قواتها من العراق وأفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).