العراق يوقع عقداً جديداً مع شركة فرنسية: مشاريع كبرى في قطاع النفط والطاقة

2021/01/27 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وقعت وزارة النفط، الاربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة توتال الفرنسية، فيما أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل تحقيق خطوات تعاون متقدمة نحو تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع النفط والطاقة.

وأكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الثاني 2021)، خلال توقيعه لمذكرة تفاهم مع شركة توتال الفرنسية، "حرص العراق على التعاون مع الشركات العالمية لتطوير قطاع النفط والطاقة وبما يحقق الاهداف والخطط المستقبلية"، واصفاً "العلاقة مع شركة توتال بالشريك المهم والتاريخي التي تمتد معه الى مطلع القرن الماضي عندما شاركت في تطوير حقل "بابا كركر" في كركوك".

وقال اسماعيل إن "هذه المذكرة تأتي تتويجاً لسلسلة من المباحثات والنقاشات التي بدأت قبل ستة أشهر، تهدف للتوصل الى تعاون مثالي لتحقيق خطط الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، وخصوصاً في مشاريع الأستثمار الامثل للغاز، والطاقة النظيفة والبنى التحتية وغيرها".

وكشف اسماعيل عن "وضع الجهات المعنية في الوزارة اللمسات النهائية مع توتال لمحاور التعاون المشترك والتوصل الى صيغة عقود تحقق الاهداف المشتركة" ، مشيرا الى "الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة والسيد رئيس الوزراء لقطاع النفط والطاقة، والتوجيه بتوفير البيئة المناسبة لعمل الشركات العالمية".

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه عن "سعادته بهذا التعاون مع وزارة النفط وشركاتها الوطنية"، مؤكداً "رغبة شركته وتطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون والشراكة الحقيقة مع العراق"، فيما عبر عن "أمله الانتهاء من صياغة عدد من العقود الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة، خلال الفترة المقبلة، ومنها استثمار الغاز وتحويله الى طاقة مفيدة وبكميات كبيرة".

هذا وكان وزير النفط يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية والوفد المرافق له ان قام يوم امس الثلاثاء بجولة شملت عدد من الحقول والمواقع النفطية والغازية في محافظة البصرة .



وبمشاركة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس ومدير عام الدائرة الاقتصادية ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط وعدد من المسؤولين في شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب .

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