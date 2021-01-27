2021/01/27 | 09:44 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 146,000

سعر شراء الدولار 145,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,160,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 121,26 دولار

100 باوند 137,45 دولار

100 دولار 736,77 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1851,27$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 56,06 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 53,00 دولار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم الاربعاء 7 SKY TV.

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