العراق يتلقى 10 ملايين دولار لدعم فلاحي ثلاث محافظات

2021/01/27 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي تخصيص عشرة ملايين دولار لدعم الفلاحين في ثلاث محافظات، بينما اكد المضي في تحقيق الامن الغذائي وتصفير مستحقات المزارعين.

وقال الخفاجي إن "الاتحاد الاوروبي ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم سيوزعان اليوم الاربعاء منحة نقدية بمبلغ عشرة ملايين دولار لدعم ومساعدة فلاحي محافظات ذي قار والبصرة وميسان"، وفقاً لـ"الصباح"

وأضاف أن "المنحة تأتي ضمن الجهود الدولية لدعم الفلاحين والمزارعين ولتحفيز القطاع الزراعي فضلا عن تطوير الستراتيجيات والسياسات الزراعية على المدى الطويل".

وأشار الخفاجي الى أن "هدف الوزارة تصفير مستحقات الفلاحين لتشجيعهم على الزراعة"، لافتاً الى أن "الوزارة ماضية في خططها من اجل تطوير القطاع الزراعي من اجل الوصول الى تحقيق الامن الغذائي وتوفير عملة صعبة للبلد وتشغيل الايدي العاملة فضلا عن تصدير الفائض الى الخارج".

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