صحيفة أمريكية: إدارة بايدن قد تعيد النظر في خفض القوات الأمريكية في افغانستان والعراق

2021/01/27 | 09:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر

في وزارة الدفاع الأمريكية أن السلطات

في واشنطن تعول على إعادة النظر في قرار

الإدارة السابقة بخفض عدد القوات

الأمريكية في أفغانستان والعراق.

وأفادت الصحيفة استنادا

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