الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ

2021/01/27 | 09:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم

الأربعاء، عن احباط محاولة تسلل لفلول

"داعش" الإرهابي الى منطقة نفط خانة

بمحافظة ديالى.

وقالت هيئة الحشد في بيان، ان "قوات

اللواء الأول بالحشد الشعبي، أحبطت

محاولة تسلل

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