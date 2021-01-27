القبض على 5 متهمين بتجارة المخدرات في ذي قار

2021/01/27 | 09:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم

الاربعاء، عن القاء القبض على 5 متهمين

بتجارة المخدرات في المحافظة.

وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان، انه "من

خلال متابعة المشتبه بهم والمتاجرين

بالمواد المخدرة ومن خلال ك

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