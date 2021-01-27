وزير الخارجيّة يستقبل وزيرة الإنتاج الحربي لجمهوريّة باكستان يؤكِّد أهميّة التعاون الثنائيّ في مجال التصنيع العسكريّ

2021/01/27 | 09:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع وزيرة الإنتاج الحربيّ الباكستانيّ زبيدة جلال سُبُل تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المسائل ذات الإهتمام المُشترَك، ومنها الجانب الأمنيّ، بما يحقق المصلحة المُشترَكة للبلدين الصديقين.وقال الوزير خلال اللقاء بحسب بيان للوزارة : أنّ باكستان شريك أساسيّ ومُهِمّ بالنسبة إلى العراق، ويرتبط البلدان بعلاقات عريقة وعوامل مُشترَكة، منها مواجهة الإرهاب والتطرّف ، مُؤكّداً ضرورة التعاون الثنائيّ في مجال التصنيع العسكريّ.واشار البيان الى ان الجانبين ناقشا ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة العراقيّة-الباكستانيّة، والإسراع في إنجاز الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بالاضافة الى موضوعة السياحة الدينيّة وسُبُل تيسير منح سمات الدخول للزائرين الباكستانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق،لما لها من أهمّية كبيرة لدى المسلمين في العالم./انتهى9

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