رسميا.. توخيل مديرا فنيا لتشيلسي

2021/01/27 | 09:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن نادي تشيلسي، تعيين الألماني توماس توخيل، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لفرانك لامبارد.وبحسب الموقع الرسمي لتشيلسي، فإن توخيل ارتبط مع البلوز بعقد يمتد لموسم ونصف، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، ليصبح أول مدرب ألماني يقود الفريق.وكان تشيلسي قد أقال فرانك لامبارد من منصبه، الإثنين الماضي ، بعد تراجع نتائج الفريق في البريميرليج، واحتلاله المركز التاسع.ورحل توخيل عن قيادة باريس سان جيرمان قبل شهر، وذلك على خلفية تصريحاته التي هاجم فيها الإدارة الباريسية، لعدم تدعيم الفريق بالشكل الأمثل./انتهى9

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