المرور العامة تدعو اصحاب الدراجات النارية لتسجيل دراجاتهم

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، توجيه دعوة لأصحاب الدرجات النارية الى تسجيل درجاتهم.
وذكرت المديرية في بيان أن “مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين وجه دعوة لأصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات ( التوك توك، الستوتة) بالتوجه الى مجمع التسجيل في الحسينية لتسجيل دراجاتهم وبدون حجز إلكتروني”.
وكانت مديرية المرور قد اعلنت يوم امس، حجز 2000 دراجة مخالفة في بغداد خلال يومين.
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