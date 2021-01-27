اقليم كوردستان..شفاء أكثر من 95 الف حالة اصابة بكورونا

2021/01/27 | 09:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 105769 حالة اصابة، 36708 في اربيل و30598 في السليمانية، و35363 في دهوك و3100 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 95410 حالة، 34234 في اربيل و27034 في السليمانية و31186 في دهوك و2956 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3459 حالة، 924 منها في اربيل و1688 في السليمانية و704 في دهوك، و143 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 6900 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 1550 في اربيل و1876 في السليمانية و33473 في دهوك و1 في حلبجة.

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