الكشف عن تخصيص ربع مليون درجة وظيفية في الموازنة

2021/01/27 | 09:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، الأربعاء، عن تخصيص ربع مليون درجة وظيفية في موازنة العام الحالي 2021.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس النواب واللجان المعنية باقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2021 سيبقيان على استقطاع رواتب الرئاسات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة العليا، لكن لن نصوت على اي استقطاع من رواتب الموظفين”.

واضاف ان “الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة خصصت وفق تعويضات رواتب الموظفين من الحذف والاستحداث، التي يفترض ان تزيد على 250 الف درجة وظيفية”.

وأوضح الخالدي، أن “تبويب تلك الدرجات من قبل الحكومة ينبغي ان يتم وفق المسار القانوني، وهو اما تثبيت ذوي العقود السابقة على الملاك الدائم او ايكال تصنيف وتوزيع الوظائف الى مجلس الخدمة الاتحادي وفق القوانين النافذة”.



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