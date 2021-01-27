2021/01/27 | 09:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي في بيان رسمي، تعيين الألماني توماس توخيل مديرا فنيا للفريق خلفا لفرانك لامبارد الذي تمت إقالته أمس الاثنين.وحسب الموقع الرسمي لتشيلسي، فإن توخيل البالغ 47 عاما ارتبط مع “البلوز” بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم مع وجود بند يسمح بالتمديد، ليصبح أول مدرب ألماني يقود الفريق.وكان تشيلسي قد أقال فرانك لامبارد من منصبه، أمس الاثنين، بعد تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز التاسع على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.وانفصل باريس سان جيرمان عن توخيل في ديسمبر الماضي بعد فوزه بلقبين للدوري الفرنسي وقيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 حين خسر أمام بايرن ميونخ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



تشيلسي يتعاقد مع المدرب توخيل خلفا لفرانك لامبارد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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