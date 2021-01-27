تسجيل هزة أرضية بقوة 3.3 في دهوك

2021/01/27 | 10:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل حدوث هزة أرضية صباح اليوم الأربعاء في ناحية سميل بمحافظة دهوك.وأوضحت الهيأة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الهزة سجلت في تمام الساعة 7:50:40 صباح اليوم وقد بلغت قوتها (3،3) درجة في محافظة دهوك قرب ناحية سميل”.وأشار الى “الشعور …

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