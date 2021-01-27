توقعات الطقس ودرجات الحرارة في العراق

2021/01/27 | 10:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات العراق، “بإذن الله”.

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