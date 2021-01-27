المرور العامة تلغي الحجز الالكتروني لأصحاب الدراجات النارية

2021/01/27 | 10:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، الغاء الحجز الالكتروني لاصحاب الدراجات النارية.وقالت المديرية، في بيان وصل “النور نيوز” ان “مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، دعا اصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات ( التوك توك، الستوتة) بالتوجه الى مجمعات التسجيل في الحسينية والتاجيات والغزالية لتسجيل دراجاتهم وبدون حجز ألكتروني”.

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