متنبئ جوي يتوقع تساقط أمطار في بغداد وبعض مناطق العراق ويحدد مواعيدها

2021/01/27 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع رئيس المنبئين الجويين الأقدم، محمود عبد اللطيف، اليوم الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، مواعيد تساقط أمطار غزيرة وخفيفة في العاصمة بغداد وبعض المناطق في العراق.

وكتب عبد اللطيف منشوراً على الـ "فيس بوك" ذكر فيه، أن "الأمطار الغزيرة ستكون يوم غد الخميس 28 كانون الثاني، في دهوك، وزاخو، والأمطار المتوسطة ستكون في شمال الموصل، وتلعفر، وربيعة، وتل عبطة، والبعاج".

وأضاف، أن يوم الجمعة المقبل، "ستكون الأمطار متوسطة في أربيل، والسليمانية، والرطبة، وعكاشات، وكركوك، وخانقين، والخفيفة ستكون في الموصل، وتل عبطة، وتلعفر، وربيعة، والبعاج، وصلاح الدين، وبيجي، وحديثة، وعنه هيت، والرمادي، وديالى، بغداد، والكوت، وكربلاء، والحلة"، متوقعاً "تساقط الثلوج في أقصى شمال البلاد يومي السبت والأحد المقبلين".

وأدرج عبد اللطيف صورتين، توضح التأثيرات الجوية في مناطق العراق، والمنخفض المقبل.

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