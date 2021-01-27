’’الرصد الزلزالي’’ ينشر تقريراً عن هزة أرضية في دهوك صباح اليوم

2021/01/27 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، تسجيل هزة أرضية في دهوك بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية اليوم عند الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي في دهوك قرب ناحية سميل".

ودعت الهيأة المواطنين، إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية".

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