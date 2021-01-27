“الأمل مفقود” بتحويط “أزمة كورونا في العراق”: حصته 2 مليون جرعة ولايمكن وصولها بـ “الحاصل حالياً”!

2021/01/27 | 10:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

جدد اخصائي الاوبئة والعقاقير العراقي الدكتور زياد طارق، اليوم الاربعاء، تأكيده لأمكانية عدم حصول العراق على لقاحات كورونا، مستندا على مقال لوكالة بلومبرغ.

وكتب طارق، في تدوينة له على فيسبوك: ان عقود اللقاحات ومخاطرة دول تحالف اللقاحات بحسب مقال لبلومبيرغ، تؤكد انه لا أمل بتحويط الأزمة في العراق الا عبر التعاقد المباشر.

وجاء في المقال انه في محاولة يائسة للخلاص من أسوأ جائحة منذ قرن ، أبرمت البلدان صفقات لتأمين الوصول إلى اللقاح.



حسب إحصائياتنا ، تم بالفعل تخصيص 8.49 مليار جرعة.



سيكون ذلك كافيًا لتغطية أكثر من نصف سكان العالم (تستخدم معظم اللقاحات جرعتين) ، إذا تم توزيع اللقاحات بالتساوي.



لكن هذا لم يحدث.

أبرمت الدول الغنية صفقات توريد واسعة النطاق ، كما أن متطلبات التخزين شديد البرودة تجعل من الصعب توصيل بعض اللقاحات إلى الأماكن النائية.



قد تضطر بعض البلدان إلى الانتظار حتى عام 2022 أو بعد ذلك قبل أن تتوفر الإمدادات على نطاق واسع.

تعتبر لقاحات الجرعتين من AstraZeneca هي الرائدة في وقت مبكر ، و مع اتفاقيات الشراء المسبق التي من شأنها أن تغطي 1.52 مليار شخص – أكثر من ضعف عدد أي مرشح آخر.



في المجموع ، حددت بلومبرج أكثر من 100 اتفاقية.

ليس من المؤكد أن كل لقاح سيعمل.



أزالت بلومبيرج من العدد الإجمالي البالغ 51 مليون جرعة التي احتفظت بها أستراليا للقاح محلي الصنع والذي فشل في التجارب السريرية في 10 ديسمبر.

تباينت استراتيجيات تأمين اللقاحات على نطاق واسع.



أبرمت الولايات المتحدة صفقات أحادية الجانب لكل إمداداتها.



ستحصل عشرات البلدان على اللقاحات من خلال Covax ، وهو اتحاد تدعمه منظمة الصحة العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات.



الترتيب الذي توسط فيه الملياردير المكسيكي كارلوس سليم سيوفر لقاحات رخيصة في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية.

تم تضمين الصفقات في تحليل بلومبيرج فقط إذا (كان لديهم معلومات حول الشركة التي ستصنع اللقاح ، وعدد الجرعات التي يتم تناولها ، والدول التي من المحتمل أن تتلقاها).



من المحتمل أن يتم تصنيع مليارات اللقاحات خارج مثل هذه الاتفاقيات.



تخطط الهند ، التي لديها صفقات لتصنيع 2.2 مليار جرعة ، لإرسال لقاحات إلى دول أخرى في منطقتها.

تطرح لقاحات فيروس كورونا في الأسواق بوتيرة قياسية ، مما يقلل سنوات من وقت التطوير المعتاد.



تم تمويل هذه السرعة جزئيًا من قبل الدول الغنية مثل الولايات المتحدة ، التي ساعد برنامجها Operation Warp Speed ​​في دعم تطوير وتصنيع نصف دزينة من اللقاحات الجديدة.

الثروة نقلت تلك البلدان إلى مقدمة الصف.



كما سمح للبعض بالتحوط من رهاناتهم من خلال تأمين الجرعات من مجموعة متنوعة من الشركات المصنعة.



كندا ، التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة ، لديها عقود مع ما لا يقل عن سبع شركات لتزويد ما يكفي من اللقاحات لـ 122 مليون شخص – وهذا لا يشمل اللقاحات التي وافقت على شرائها من خلال كونسورتيوم Covax.

لا تعقد روسيا والصين نفس النوع من الصفقات.



وبدلاً من ذلك ، سيعتمدون على اللقاحات المنتجة محليًا ، مثل لقطات Sputnik V التي صنعها مركز Gamaleya ومقره موسكو أو تلك التي تنتجها شركة الأدوية الصينية العملاقة Sinopharm المملوكة للدولة.



في حين أن الصين لا تكشف عن عدد الجرعات التي تطلبها الحكومة من الشركات المصنعة المحلية ، فمن المفترض أن هذه الشركات ستوفر بقدر ما يحتاجه السكان.

توضح الخريطة أدناه عقود اللقاحات حول العالم.



اتخذت بعض البلدان طريقًا مختلفًا من خلال بناء مورديها.



هناك تحليل لبلومبرج لمرونة الوباء ، والذي يتضمن 1.4 مليار جرعة من قدرة الإنتاج المحلي السنوية للصين.



إضافة ذلك إلى العقود الخارجية تكفي لتغطية 77٪ من سكان الصين في عام 2021.

وقال طارق، في ختام تدوينته: تعمدت أظهار نسبة ما تعاقد علية العراق فعلا حتى اليوم ..مليوني جرعه فقط ..



ما يمثل 5 بالمئة من أحتياج العراق الفعلي .

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