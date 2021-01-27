فؤاد حسين يبحث مع وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانية سبل التعاون الثنائي بين البلدين

2021/01/27 | 10:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، مع وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانية زبيدة جلال سبل التعاون الثنائي في مجال التصنيع العسكري والسياحة الدينية وقضايا أخرى مشتركة.وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن “زير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال يوم الثلاثاء 26/1/2021 في مبنى وزارة الخارجيّة العراقيّة”.وبحسب البيان، بحث “الجانبان سبل تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المُشترَك، ومنها الجانب الأمنيّ، بما يحقق المصلحة المُشترَكة للبلدين الصديقين”.وبيَّن حسين أن “باكستان شريك أساسيّ ومُهِمّ بالنسبة إلى العراق، ويرتبط البلدان بعلاقات عريقة وعوامل مُشترَكة، منها، مواجهة الإرهاب والتطرّف”، مشددا على “ضرورة التعاون […]

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