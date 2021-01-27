النقل تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (3،3) في دهوك

2021/01/27 | 10:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في ناحية سميل من محافظة دهوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه: ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 7:50:40 صباح اليوم وقد بلغت قوتها ( 3،3) درجة في محافظة دهوك قرب ناحية سميل".

واضافت انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعت الوزارة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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